Bodrum'da Ahşap Tekne Battı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne, sintine pompasındaki arıza nedeniyle su alarak battı. Fırtınanın etkisiyle hızla su alan tekne, üst kısmı su yüzeyinde kalacak şekilde sulara gömüldü. Kurtarma çalışmaları başlatılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanıp su alan ahşap tekne battı.

Torba Koyu'nda demirli yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam sintine pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladı.

Fırtınanın da etkisiyle hızla su alan tekne kısa sürede sulara gömüldü.

Üst kısmı su yüzeyinde kalan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan, bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler tekneyi izleyerek fotoğrafladı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
