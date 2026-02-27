Haberler

Bodrum'da ağaçlık alan yakınında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi'nde bulunan çam ağaçlarının çevresinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının, bölgedeki temizlik ateşinin etkisiyle çıktığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alan yakınında çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarının da bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, yangının bölgede yakılan temizlik ateşi nedeniyle çıktığı tespit edildi.

