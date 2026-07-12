Bodrum'da 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 44 ayrı suçtan hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılından itibaren aranan ve çeşitli suçlardan hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekiplerce M.K., saklandığı adreste gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.M., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı