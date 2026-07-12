Bodrum'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 44 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü M.K., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 44 ayrı dosyadan 2024'ten bu yana aranan M.K'nin Bodrum'da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı