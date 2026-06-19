Bodrum'da yardım talep eden 32 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 04.30 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması sonrası harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca bir organizatör de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı