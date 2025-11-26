Bodrum'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, karada düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.