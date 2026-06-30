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Bodrum'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı

Bodrum'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2026 yılı başından itibaren 53 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentiler yıkıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2026 yılı başından itibaren 53 kaçak yapı yıkıldı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 2026 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ise 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirdi. Ekipler, haziran ayı içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 8 kaçak yapının daha yıkımını tamamladı. 2026 yılı başından bugüne gerçekleştirilen kaçak yapı yıkımı sayısı 53 oldu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam eden yıkım çalışmalarında, son çalışma Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede, yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleşti. Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste ise yıkım çalışmaları devam ettiği bildirildi. Ekiplerin ilçe genelindeki kaçak yapı yıkım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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