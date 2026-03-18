Bodrum'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin fark ettiği ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Ünlü, büyük bir çınar ağacı olduğunu fark ederek, durumu Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santim olduğu belirlendi. Ağacın kesin yaşının tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin çalışma başlatıldı. Çınarın, 2 bin yılın üzerinde yaşıyla Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri olabileceği değerlendirildi. Ayrıca ağacın çevresinde bir su kuyusunun bulunduğu görüldü.

'YAŞ TESPİTİ YAPILACAK'

Ağacı fark eden Mustafa Ünlü, "Çok büyük olduğunu görünce fotoğraflarını çekip, Bodrum Şefliği'ne ulaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Çevre uzunluğu 19 metre 20 santim. Uzmanlar tarafından yaş tespiti yapılacak. Korunması gereken önemli bir değerimiz. Bir uzman profesör yaklaşık 2 bin yıl olabileceğini söyledi ancak ölçümlerle daha net sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu.Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Ekolog, Toprak ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gövdesi çürüyerek dört farklı ağaca dönüşmüş anıt bir çınar ağacı. Yaklaşık 2000 yaşlarında ve korunması gereken bir ağaç" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı