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Bodrum'da cadde ve sokaklarda domuz sürüsü görüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 20 domuz, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, cadde ve sokaklarda sürü halinde yaklaşık 20 domuz görüldü. Domuzların yiyecek arayışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konacık ve Çırkan Mahalleri arasında sürü halinde yaklaşık 20 domuz cadde ve sokaklarda yürürken görüldü. Yiyecek arayışında olan yavru ve yetişkin domuzlar uzunca bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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