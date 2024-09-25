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Bodrum'da 14 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da 14 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı açıklamasına göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında "aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M.Y'nin ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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