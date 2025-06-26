Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Halkla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Söz Sende" sloganıyla düzenlenen "Açık Mikrofon" toplantısında vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve öneriler dinlendi.

Bodrum Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen buluşmaya, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, ADM ve Türk Telekom yetkilileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mandalinci, göreve geldiği günden beri sokakta vatandaşlarla birebir fikir ve görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana hem yazlık olarak bölgeyi ziyaret eden hem de kışın burada ikamet eden vatandaşların güvenli, temiz, sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Görev süresinin yaklaşık bir buçuk yılını doldurduğunu anlatan Mandalinci, "Genç, dinamik ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Bölgeden aldığınız hizmetin artması, belediyeyle aranızdaki ilişkinin daha da mutlu ve iyi hale gelmesi, Bodrum Belediyesinin hizmet verdiği tüm alanlarda görevini en iyi şekilde yapması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 4,5 saat süren buluşmada vatandaşlar su, ulaşım, internet altyapısı, yol ve altyapı çalışmaları, sıfır atık çalışmaları ile temizlik hizmetleri gibi pek çok konuda sorun ve taleplerini yetkililere iletti.