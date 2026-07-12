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Muğla açıklarında yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye

Muğla açıklarında yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir araştırma gemisinde yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bulunan bir araştırma gemisinde bir personelin yaralandığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede belirtilen koordinatlara ulaştı. Yaralı, gemiden alınarak sahil güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.

Tıbbi tahliyesi başarıyla gerçekleştirilen ve limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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