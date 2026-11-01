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Bodrum açıklarında sürüklenen 12 metrelik tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

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Bodrum açıklarında sürüklenen 12 metrelik tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mazıköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Milas Çökertme Koyu'nda emniyete alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Mazıköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne için çalışma yapıldı. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenen tekne, Milas Çökertme Koyu'nda emniyete alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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