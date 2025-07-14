Bodrum Açıklarında Motoryat Kazası: Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'Monte Carlo' isimli motoryat kayalıklara çarptı. İçerisindeki kişilerin kurtarılması için bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri görev aldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
"Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel