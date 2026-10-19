Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum açıklarında geri itilen 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum açıklarında geri itilen 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum açıklarında can sallarında bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Aralarında 1 çocuk bulunan göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türk karasularına geri itilen 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.15'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisinde bulunan aralarında 1'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’de camide silahlı saldırı ihbarı: Federal ekipler harekete geçti

Camide silahlı saldırı ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük'ün kazanamama serisi 3 maça çıktı

Maç kazanmayı unuttular! Süper Lig hayalleri yavaş yavaş eriyor
Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
Babasının arsasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

Tam 4.5 milyon TL! Babasının birikimini bir günde hiç eden genç

Salih Özcan'ın büyük üzüntüsü: Onlar attı, biz atamadık

Maç sonunda sesi titreye titreye konuştu
Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

Şara'dan dikkat çeken hamle! Görevden aldı
Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var