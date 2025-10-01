Bodrum Açıklarında 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.