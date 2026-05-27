Bodrum'a bayramda denizden 2 bin 377 turist geldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, kruvaziyerle 2 bin 377 turist geldi. Kente gelen turistler denize girdi, tarihi noktaları ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, sabah saatlerinde İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Aidablu, Rodos Limanından Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere 2 bin 377 turist ile 641 personel bulunuyor. Sıcak ve güneşlidir havayı fırsat bilen turistler tarihi noktaları ziyaret etti, denize girdi ve çarşıda alışveriş yaptı. Yolcu gemisinin saat 18.00'fa Heraklion Limanına hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı