Bodrum'a Dev Kruvaziyer 'Resilient Lady' Geldi

Bodrum'a Dev Kruvaziyer 'Resilient Lady' Geldi
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Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan yola çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 572 yolcu ve 1172 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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