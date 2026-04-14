Saraydüzü'nde Kaymakam Ünal, bocce turnuvasında birinci olan öğrencileri ağırladı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, bocce turnuvasında il birincisi olan öğrencileri misafir etti.

Okul sporları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelinde düzenlenen bocce turnuvasında il birinciliğini elde eden Türkaylar Ortaokulu öğrencileri Kaymakam Ünal'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik ve okul müdürü Mehmet Yener'in de katıldığı ziyarette, Ünal başarılarından ötürü öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

Ünal, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, bundan sonra katılacakları turnuvada başarı diledi.