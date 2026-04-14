Saraydüzü'nde Kaymakam Ünal, bocce turnuvasında birinci olan öğrencileri ağırladı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde il birinciliği kazanan Türkaylar Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Fatih Rüştü Ünal'ı makamında ziyaret ederek başarıları için tebrik edildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, bocce turnuvasında il birincisi olan öğrencileri misafir etti.

Okul sporları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelinde düzenlenen bocce turnuvasında il birinciliğini elde eden Türkaylar Ortaokulu öğrencileri Kaymakam Ünal'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik ve okul müdürü Mehmet Yener'in de katıldığı ziyarette, Ünal başarılarından ötürü öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

Ünal, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, bundan sonra katılacakları turnuvada başarı diledi.

Kaynak: AA / Şükrü Nural
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı