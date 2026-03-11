Haberler

Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi

Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Şığva, 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde yaptığı açıklamalarda, böbrek sağlığını korumak için kaliteli su tüketiminin önemine vurgu yaptı. Van'da böbrek taşı hastalığının yaygın olduğuna dikkat çeken Şığva, kadınların günde 2-2.5 litre, erkeklerin ise 2.5-3 litre su içmesini önerdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Şığva, böbrek sağlığının korunması için kaliteli ve yeterli miktarda su tüketilmesi uyarısında bulundu.

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Şığva, Van ve çevre illerde böbrek taşı hastalığının yaygın olduğunu söyledi.

Böbrek taşının böbrek yetmezliğine yol açtığını belirten Şığva, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 12 milyon civarında böbrek hastası var. Böbrekler vücudumuzda aslında bir süzgeç görevini görmektedir. Dolayısıyla içtiğimiz su başta olmak üzere hava ve çevre kirliliğinden de etkilenebiliyoruz. Kötü hava akciğerimizden kana karıştıktan sonra maalesef böbreklerimizde kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Böbreklerimiz için en önemli şeylerden biri de içtiğimiz sulardır ancak içtiğimiz her suyun böbreklere iyi geldiği söylenemez. Katı atıklardan dolayı vatandaşlar temiz suya ulaşmakta zorluk yaşıyor."

Suyun böbrekler için faydasından söz eden Şığva, "Kalitli su içmek zorundayız. Kadınların günde 2 ve 2 buçuk litre, erkeklerin ise 2 buçuk ya da 3 litre su tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yalnız su tüketiminin bazen kısıtlanabildiği hastalıklar mevcut. Özellikle kalp ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olmaktadır. O durumda da hastalarımızı uygun uzmana gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altında dakikalar sonra dananın kuyruğu kopacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

Savaş sürerken Kremlin'den yeni mesaj
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar