CSO Ada Ankara'da 'Bobby Watson Quartet' konseri düzenlendi

Başkentte düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında "Bobby Watson Quartet" konseri, cazseverlerle buluştu.

Caz sanatçısı Bobby Watson, alto saksafondaki kendine özgü yorumuyla CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da sahne aldı.

Sanatçıya piyanoda Jordan Williams, davulda Victor Jones ve kontrbasta Curtis Lundy eşlik etti.

Konserde, Watson'ın bestelerinin yanı sıra popüler caz eserlerine de yer verildi. Modern caz ile klasik cazın unsurlarını bir araya getiren performans, dinleyicilerden ilgi gördü.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser, cazın farklı dönemlerine uzanan repertuvarıyla müzikseverlere sunuldu.

Ankaralı cazseverler, konser boyunca parçalara alkışlarla eşlik etti.