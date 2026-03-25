Albüm: Çin'de Boao Sıfır Karbonlu Tanıtım Bölgesi'nde Emisyonlar Yüzde 99,9 Azaldı

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında bulunan "Boao Sıfıra Yakın Karbonlu Tanıtım Bölgesi", Mart 2025'te "Boao Sıfır Karbonlu Tanıtım Bölgesi" olarak yeniden adlandırılmasının ardından enerji tasarrufu ve karbon azaltımı alanlarında önemli ilerleme kaydederek sıfır karbon işletim aşamasına geçti.

Ölçülen verilere göre, bölgedeki binalar ve belediye altyapısından kaynaklanan enerjiye bağlı karbondioksit emisyonları 2019'da 11.350 tondan 2025'te yaklaşık 14,6 tona düşerek yüzde 99,9 azaldı.

Bölgede yılda 29 milyon kilovat-saat yeşil elektrik üretilirken, yaklaşık 19,4 milyon kilovat-saatlik yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor ve kalan 9,6 milyon kilovat-saatlik kısmı şebekeye veriliyor.

