Albüm: Çin'de Boao Sıfır Karbonlu Tanıtım Bölgesi'nde Emisyonlar Yüzde 99,9 Azaldı

Çin'in Hainan eyaletindeki Boao kasabasında bulunan Sıfıra Yakın Karbonlu Tanıtım Bölgesi, Mart 2025'te sıfır karbon işletim aşamasına geçerek enerji tasarrufu ve karbon azaltımında önemli ilerlemeler sağladı. Bölgedeki karbondioksit emisyonları %99,9 azaldı.

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında bulunan "Boao Sıfıra Yakın Karbonlu Tanıtım Bölgesi", Mart 2025'te "Boao Sıfır Karbonlu Tanıtım Bölgesi" olarak yeniden adlandırılmasının ardından enerji tasarrufu ve karbon azaltımı alanlarında önemli ilerleme kaydederek sıfır karbon işletim aşamasına geçti.

Ölçülen verilere göre, bölgedeki binalar ve belediye altyapısından kaynaklanan enerjiye bağlı karbondioksit emisyonları 2019'da 11.350 tondan 2025'te yaklaşık 14,6 tona düşerek yüzde 99,9 azaldı.

Bölgede yılda 29 milyon kilovat-saat yeşil elektrik üretilirken, yaklaşık 19,4 milyon kilovat-saatlik yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor ve kalan 9,6 milyon kilovat-saatlik kısmı şebekeye veriliyor.

Kaynak: Xinhua
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu