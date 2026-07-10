BMW Güney Afrika'da 10.961 Araç Geri Çağrıldı

Ulusal Tüketici Komisyonu (NCC), BMW Güney Afrika'nın 2016'dan itibaren satılan BMW 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X3 ve X4 araçlarını kapsayan bir ürün geri çağırma işlemi başlattığını duyurdu. Geri çağırma, pinyon marş motoruna sahip 10.961 aracı etkiliyor.

Tedarikçiye göre, üretimle ilgili faktörler nedeniyle etkilenen araçlarda yüksek sayıda çalıştırma işleminden sonra solenoid anahtarda aşınma artışı görülebilir. Bu durum motorun çalışma yeteneğini bozabilir ve kısa devreye yol açarak yerel aşırı ısınmaya neden olabilir. BMW, araç sahiplerini onarım tamamlanana kadar uzaktan çalıştırma işlevini kullanmamaya ve en yakın BMW bayisine başvurmaya çağırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi