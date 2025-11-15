Haberler

BMGK, Yemen'e Yaptırımları Bir Yıl Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'e yönelik finansal yaptırımların ve seyahat yasağının süresini 14 Kasım 2026'ya kadar uzattı. Oylamada 13 ülke lehte oy kullanırken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

BMGK'de yapılan oylamada Rusya ve Çin çekimser kalırken, 13 ülke lehte oy kullandı.

14 Kasım 2026 tarihine kadar Yemen'e yönelik finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı önlemlerini içeren yaptırım kararı, ayrıca Yemen'deki bazı isimleri de yaptırım listesine alıyor.

Aynı oylamada, yaptırımları izlemek ve raporlamakla sorumlu Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de İngiltere'nin sunduğu karar ile 15 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

BMGK'de yapılan açıklamalarda karara oy veren ülke temsilcileri, söz konusu yaptırımların "Husilere açık bir mesaj anlamı taşıdığını" ve "Husilerin, Yemen'i istikrarsızlaştırma girişimlerini kısıtlama açısından önem taşıdığını" ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
