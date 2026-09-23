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BMGK, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı; 23 kişi hayatını kaybetti

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BMGK, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde cami yakınındaki saldırıyı 'en güçlü şekilde' kınadı; saldırıda 23 kişi öldü. Saldırıda 100'den fazla kişi yaralanmıştı; BMGK, sorumluların adalete teslimi için tüm devletleri Pakistan'la işbirliğine çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında cami yakınında düzenlenen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına taziye dilekleri iletildi.

Terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, saldırının faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve destekçilerinin hesap vermesi ve adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, tüm devletlere, uluslararası hukuk ve ilgili BMGK kararları kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi konusunda Pakistan hükümetiyle aktif işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Hayber Pahtunhva'nın Kohat bölgesinde 18 Eylül'de cami yakınında patlayıcı yüklü araç infilak etmiş, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı, Pakistan devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlenmişti.

Kaynak: AA
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