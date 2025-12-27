Haberler

BMGK, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıması" hakkında acil bir toplantı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasını görüşmek üzere 29 Aralık'ta acil bir toplantı düzenleyecek. İsrail, Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanımasını" görüşmek üzere 29 Aralık'ta acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, BMGK İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanımasını" görüşmek üzere acil bir toplantı yapma kararı aldı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X platformu üzerinden 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantı için "Siyasi tartışmalardan kaçınmayacağız." yorumunu yaptı.

Danon ayrıca, "İsrail, bölgesel istikrara katkıda bulunan ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmek için sorumlu ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Somaliland'i, Somali'nin ocak ayında başlayacak BMGK dönem başkanlığından birkaç gün önce tanıdı.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

