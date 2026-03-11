Haberler

BMGK'de İran'ın Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısı kabul edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak İran'ın füze saldırılarını kınayan karar tasarısını kabul etti. Tasarı, 13 üye ülke tarafından desteklenirken, Çin ve Rusya çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi.

BMGK'de, Bahreyn öncülüğünde sunulan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarıyla ilgili karar tasarısı oylandı.

BMGK üyesi 13 ülke İran'ı kınamaya yönelik karar tasarısını desteklerken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı.

Bahreyn'in Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri ve Ürdün adına sunduğu tasarıya 130'dan fazla BM'ye üye devlet de destek verdi.

BMGK, 28 Şubat'taki acil bilgilendirme toplantısında krizi görüşmek üzere bir araya gelmiş, toplantıda ABD, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirmişti. ABD, İsrail ile ortak askeri harekatının amacının bu yetenekleri yok etmek ve İran'ın militan vekil gruplara verdiği desteği sekteye uğratmak olduğunu belirtmişti.

İran, saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak kınamış ve Şart'ın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkının altını çizmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
