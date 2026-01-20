BM Komiseri Türk, 2025'te idam cezalarında keskin artış yaşandığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 2025'te idam cezalarında keskin artış olduğuna işaret ederek, idam cezasının etkili bir suç kontrol aracı olmadığı ve masum insanların idamına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türk, 2025'teki idam cezalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Ofisinin 2025'te özellikle uluslararası hukukun gerektirdiği "en ağır suçlar" eşiğini karşılamayan suçlar için idam cezasının verilmesinde endişe verici artış olduğunu gözlemlediğini bildiren Türk, küresel artışın özellikle kasıtlı öldürme içermeyen uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı verilen infazların sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

İran'da 2025'te en az 1500 kişinin idam edildiği ve bunların en az yüzde 47'sinin uyuşturucu suçlarıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Türk, Suudi Arabistan'da ise en az 356 kişinin idam edildiği bilgisini paylaştı.

Türk, ABD'de geçen yıl 47, Somali'de en az 24, Singapur'da ise 17 kişinin idam edildiğine dikkati çekti.

Çin ve Kuzey Kore'de idam cezalarının gizli kalmaya devam ettiğinin altını çizen Türk, "İsrail'de şu anda, yalnızca Filistinlilere uygulanacak zorunlu idam cezası hükümlerini getirerek ölüm cezasının kullanımını genişletmeyi amaçlayan bir dizi yasa tasarısı bulunuyor. Bu durum, Filistinlilerin adil yargılanma haklarının ihlalinin yanı sıra uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun diğer ihlalleri konusunda ciddi endişelere yol açıyor." ifadesini kullandı.

Türk, idam cezalarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını ve suçu caydırmada da etkisiz olduğunu vurguladı.

Birçok ülkenin 2025'te cesaret verici adımlar atarak idam cezası gerektiren suçları azalttığını veya bunları kaldırdığını belirten Türk, "İdam cezası etkili bir suç kontrol aracı değildir ve masum insanların idamına yol açabilir. İdam cezası çoğu zaman keyfi ve ayrımcı bir şekilde, kanun önünde eşitlik temel ilkelerine aykırı olarak uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Türk, idam cezasını uygulayan tüm ülkelere derhal infazlara son vermeleri, mevcut tüm ölüm cezalarını hafifletmeleri ve tamamen kaldırmaya yönelik adımlar atmaları yönündeki çağrısını yineledi.