BM yetkilisi Alakbarov, Gazze'de 26 bin ailenin kış nedeniyle etkilendiğini açıkladı

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Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin toprakları İnsani Yardım Koordinatörü ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, İsrail'in Gazze Şeridi'nde evleri, mahalleleri ve altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle yaşanan insani felaketin "insan eliyle oluşturulduğunu" belirterek, kış şartlarından 26 bin ailenin doğrudan etkilendiğini ve 6 can kaybının bildirildiğini açıkladı.

Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Alakbarov, Gazze Şeridi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle can kayıpları yaşandığını, evlerini, eşyalarını ve barınma malzemelerini kaybeden binlerce Filistinli ailenin büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Alakbarov, biriken kum yığınının çadırların üzerine çökmesi sonucu 5 kişinin, yerinden edilenlerin kaldığı bir alanda ise bir bebeğin boğularak hayatını kaybettiğine dair raporlar aldıklarını aktardı.

Soğuk ve yağışlı havanın Gazze'de yaklaşık 26 bin aileyi olumsuz etkilediğini belirten BM yetkilisi, bu sayının son derece yüksek olduğuna ve binlerce ailenin tüm eşyalarını kaybederek yeniden yerinden edildiğine dikkati çekti.

Çok sayıda ailenin uyuyabilecekleri kuru bir yer, battaniye ve kışlık giysiler olmadan gün geçirmek zorunda kalacağını vurgulayan Alakbarov, "Bu, insan eliyle oluşturulmuş bir felaket. Gazze'de yaşananlar hava koşullarından kaynaklanıyor ancak halkın içinde bulunduğu savunmasız durum hava koşullarının değil, doğrudan insan eylemlerinin sonucudur." dedi.

Alakbarov, İsrail saldırılarının kentteki altyapıyı tamamen yıktığını belirterek, su tahliye şebekeleri ile altyapı sistemlerinin çalışmadığını, sel sularının kanalizasyon atıklarına karıştığını ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları su bastığını kaydetti.

BM'den İsrail'e insani yardım kısıtlamalarını kaldırma çağrısı

Gazze'de kış mevsiminin yalnızca iklim şartları nedeniyle değil, insani yardım malzemelerinin bölgeye yeterli miktarda girişine izin verilmemesi sebebiyle de felakete dönüştüğü uyarısında bulunan Alakbarov, Gazze halkının kış aylarında zor koşullarla karşılaşacağı hususunda uzun süredir uyarılarda bulunduklarını hatırlattı.

İsrail makamlarına insani yardım malzemelerinin girişine yönelik tüm kısıtlamaları derhal kaldırma çağrısını yineleyen Alakbarov, "Zaman tükendi, artık bekleyecek vakit kalmadı. İnsani yardım malzemelerinin bu hafta içinde Gazze'ye ulaştırılmaması halinde kışa hazırlık fırsatı kaçırılacak." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, acil ihtiyaç duyulan malzemeler arasında su tahliye araçları, taşınabilir su pompaları, iş makineleri, motor yağları ve yedek parçaların yanı sıra çadır, branda, plastik örtü, battaniye ve kışlık giysilerin yer aldığını belirtti.

"Sarı Hat"ın geri çekilmesi ve acil finansman çağrısı

Alakbarov, Gazze'de halkın yüksek kesimlere dönebilmesi için İsrail ordusunun "Sarı Hat" olarak bilinen hattı genişletmeyi durdurmasını isteyerek, İsrail güçlerinin söz konusu bölgelerden tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.

BM üyesi ülkelere insani yardım için acilen finansman sağlama çağrısında da bulunan Alakbarov, mevcut mali kaynakların son derece yetersiz kaldığını, stokların tükendiğini ve Gazze'deki ailelerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Gazze'de 70 bin çadırı su bastı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA