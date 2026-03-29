BM: İsrail'e yönelik Husilerin füze saldırılarından endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki Husilerin ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaya daha da dahil olmasından ve İsrail'e yönelik düzenlenen füze ve İHA saldırılarından endişe duyduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Husilerin İsrail'e son saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Dujarric, "İsrail'e yönelik Husilerin (28 Mart) füze saldırılarından endişe duyuyoruz. Bu saldırılar, bölgedeki askeri çatışmayı daha da genişletme riski taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Husilere, füze ve İHA'lar ile çatışmaya daha fazla dahil olmaktan kaçınmaları çağrısı yapan Dujarric, tarafların her zaman uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran saldırısı üzerine başlayan savaşa dahil olduklarını duyurmuş, dün İsrail'in güneyine seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
