BM, Yemen'de Gözaltına Alınan Çalışanlarını Serbest Bıraktı

Birleşmiş Milletler, Husiler tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası çalışanının serbest bırakıldığını duyurdu. Yemen'de gözaltında tutulan 53 BM personeli ise hala Husiler tarafından tutulmakta.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası çalışanının, BM yerleşkesinde kalmak üzere, serbest bırakıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM'nin 15 uluslararası personeli, artık Sana'daki BM yerleşkesinde serbestçe dolaşabiliyor ve ilgili BM kurumlarıyla ve aileleriyle iletişim halindeler." ifadeleri kullanıldı.

Aynı BM yerleşkesinden 18 Ekim'de gözaltına alınan 5 Yemenli personelin de serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Husi güvenlik personelinin, Sana'daki BM yerleşkesini boşalttığına işaret edildi.

Yemenli 53 BM personeli halen tutuluyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yemenli 53 BM personelinin hala Husiler tarafından tutulduğu bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuyla ilgili bu sabah telefon görüşmeleri yaptığı bilgisini verdi.

Ayrıca Dujarric, Guterres'in, Orta Doğu ve özellikle Yemen'deki gelişmeler hakkında Suudi Arabistan, İran ve Umman dışişleri bakanları ile ayrı ayrı telefon konuşması gerçekleştirdiğini kaydetti.

???????Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanlarını "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
