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BM ve Çin Haber Ajansı Arasında İnsani Yardım İşbirliği Görüşmesi

BM ve Çin Haber Ajansı Arasında İnsani Yardım İşbirliği Görüşmesi
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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Beijing'de görüştü. Görüşmede insani yardım konusunda medya rolü ve işbirliği konuları ele alındı.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü.

Fu Hua ve Tom Fletcher görüşmeleri sırasında habercilik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflı mekanizmalarda ortaklığın artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

İnsani yardım davasının kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasında medya haberlerinin rolünü önemini vurgulayan taraflar, uluslararası insani yardım davasını ilerletmek için BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından desteklenen programlar konusunda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya vardı, 25 Nisan 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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