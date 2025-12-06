Haberler

BM Nüfus Fonu: Gazze'de insanlar, hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele veriyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Nestor Owomuhangi, Gazze'de ateşkese rağmen insanların hâlâ hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele ettiğini ve birçok ailenin açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Owomuhangi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Gazze'den video konferansla açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki ateşkese rağmen halkın "hayatta kalma ile belirsizlik arasında nefesini tutmuş halde" mücadele vermeye çalıştığını vurgulayan Owomuhangi, "Gökyüzü daha sessiz ama travmalar hala gürültülü." ifadesini kullandı.

Owomuhangi, ateşkesin Gazze'deki kadınlar ve kızlar için savaşın sonu anlamına gelmediğine işaret ederek "Fiziksel, duygusal veya ekonomik olarak bitmiş değil. Çoğu aile hala açlık ve hastalıkların her gün tehdit ettiği aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor." dedi.

"Gazze'de 57 binden fazla hanenin reisinin artık kadın olduğuna" dikkati çeken Owomuhangi, bu insanların birçoğunun, çocuklarını geçindirecek geliri olmayan, son derece savunmasız durumdaki kişilerden oluştuğunun altını çizdi.

Owomuhangi, "Ve şimdi kış yağmurları ve seller, acılara yeni bir katman ekliyor. Bir mülteci kampında, bir anne bana çadırında su birikintisinin olduğu yeri gösterdi, 'Bebeğim burada uyuyor. Islanmasın ve üşümesin diye onu bütün gece kucağımda tuttum.' dedi." ifadelerine yer verdi.

"Bir çadır, küçük bir ısıtıcı veya bir ışık bekliyorlar"

Ailelerin yiyecek ve su için saatlerce kuyrukta beklediğini, açık ateşte yemek pişirip, nemli battaniyelerin altında uyuduğunu aktaran Owomuhangi, "İnsanlar artık ev, eğitim veya doğru düzgün yiyecek istemiyor; bir çadır, küçük bir ısıtıcı veya bir ışık bekliyor. Gazze'de yıkılan herhangi bir bina kadar beklentileri çökmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Owomuhangi, Gazze'de sağlık sisteminin de çökmüş durumda olduğuna dikkati çekerek sağlık tesislerinin yalnızca üçte birinin kısmen çalıştığını, hepsinin personel yetersizliği, aşırı yük ve temel malzemelerden yoksunlukla mücadele ettiğini söyledi.

"Gazze'nin sağlık sistemi, çalışanlarının onu terk etmeyi reddetmesi sayesinde ayakta kalabiliyor." diyen Owomuhangi, öte yandan Gazze'de halkın, özellikle gençlerin yaşadığı travmaların da nesiller boyu süreceğinin altını çizdi.

Owomuhangi, Gazze'de öngörülebilir, sürdürülebilir ve güvenli insani yardım erişimine ihtiyaç olduğunu belirterek tüm sınır kapılarından, Gazze'nin her yerine, özellikle de kuzeye yardım geçişine izin verilmedikçe toparlanmanın ivme kazanamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
