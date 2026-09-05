BM: Suriye'de Patlayıcı Mühimmat Kirliliği Ölümcül Tehdit Oluşturuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Eylül (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'deki patlayıcı mühimmat kirliliğinin yol açtığı ölümcül tehdit konusunda uyarıda bulundu.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada, kirliliğin yalnızca insanların yaşadığı bölgeleri değil, aynı zamanda insanların hareketlerini, çalışmalarını ve ailelerinin geçimini de etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Suriye'nin altı vilayetinde bir düzine patlayıcı mühimmat olayı kaydedildi. Bu olaylarda altısı çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı" denildi.

Ofis pazartesi günü Deyrizor vilayetinde bir kara mayınının sivil bir araca isabet etmesi sonucu beş çocuğun hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

En fazla patlayıcı mühimmat olayının Rakka vilayetinde kaydedildiğini belirten OCHA, bu durumun savaş kalıntılarının Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya devam ettiği tehlikeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

OCHA, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye genelinde 1.400'den fazla patlayıcı mühimmat olayının kaydedildiğini, bu olaylarda 880 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2.500 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, olayların üçte ikisinden fazlasının tarım ve otlatma alanlarında meydana geldiği belirtilerek çiftçiler, çobanlar ve köyler arasında seyahat eden insanların karşı karşıya olduğu riskleri azaltmak için geniş çaplı temizleme operasyonlarına acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

OCHA, mayın temizleme çalışmalarında yer alan ortakların, patlayıcı mühimmat risklerine ilişkin eğitimin, temizleme operasyonlarının ve olaylardan etkilenenlere yönelik yardımın sivilleri korumak ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua