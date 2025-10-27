BM, Sudan'daki Siviller İçin Güvenli Geçiş Talep Etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Sudan'daki katliamlara dikkati çekerek, çatışmaların ortasında kalan sivillerin çıkışına izin verilmesi ve ülkedeki soruna kesinlikle bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Brown, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına çevrim içi bağlanarak Sudan'daki gelişmeleri aktardı.

Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altında bulunan Faşir'de sivillerin çatışmalardan kaçmaya çalıştığını ancak güvenli bir çıkış yolu bulunmadığını belirten Brown, "BM, HDK'den güvenli geçiş izni vermesini, özellikle çatışmaların son 24 saatte yoğunlaşması nedeniyle sivillerin yaralanma veya ölüm riski arttığı için ayrılmalarını sağlamasını talep ediyor." dedi.

HDK'nin silahsız sivillere uyguladığı "toplu infazlara", "tecavüz ve işkencelere" dair haberlere dikkati çeken Brown, HDK'nin uluslararası insani hukuka saygı göstermesi, sivillerin ayrılmasına izin verirken BM insani yardım ekiplerinin de Faşir'e girmesine imkan tanıması gerektiğini belirtti.

Brown, sadece insani yardımların Sudan'daki duruma bir çözüm olmadığını düşündüklerini vurgulayarak, "Sivillerin korunmasına katkıda bulunmak için oradayız, ancak kesinlikle bir çözüm bulunması gerekiyor. Ayrıca yüzde 27 olan fon durumumuzun, travma geçiren, tecavüze uğrayan ve açlık çeken insanların ihtiyaçlarına cevap vermemize yetmediğini de vurgulamak isterim." diye konuştu.

Faşir'de tahmini olarak 120 ila 400 bin sivilin mahsur kaldığını düşündüklerini ifade eden Brown, "Özellikle gıda yardımlarına uygulanan abluka, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmaya eş değerdir, bu da zaten çirkin bir durumdur. Güvenli geçiş garantisi verilmediği için insanlar çok tehlikeli bir durumda." ifadelerini kullandı.

Brown, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da 128 insani yardım çalışanının öldürüldüğünün altını çizerek, buna rağmen yerel, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının sivillere ulaşmak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etti.