BM, Sudan'da Abyei bölgesindeki İHA saldırısında en az 28 sivilin ölümünü kınadı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Abyei ve Batı Kurdufan bölgelerinde düzenlenen ve onlarca sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarını "şiddetle" kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'ın Abyei bölgesinde dün bir pazar yerine düzenlenen İHA saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını belirten Dujarric, saldırılarda en az 28 sivilin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçoğunun da kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Ayrıca, pazar günü Batı Kurdufan bölgesinde bir pazara düzenlenen ve onlarca sivilin öldürüldüğü bildirilen bir başka insansız hava aracı saldırısını da şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, son derece endişe verici bir eğilimin parçasıdır." dedi.

Sudan genelinde aralıksız devam eden İHA saldırıları ve bunların kritik altyapıya verdiği zararlar konusunda endişelenmeye devam ettiklerini kaydeden sözcü, "Bu saldırılar, üç yıldan fazla süren çatışmanın sonuçlarıyla zaten mücadele eden topluluklar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, sivillerin ve sivil altyapının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması ve asla hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha yineleyerek tüm tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için sürekli özen göstermeye çağırdı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil, diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA