BM Sözcüsü: Gazze'ye Yardımlar Sadece İddialarla Engellenmiyor

BM Sözcüsü: Gazze'ye Yardımlar Sadece İddialarla Engellenmiyor
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye gelen insani yardım malzemelerinin teslim alınmadığına dair İsrail'in iddialarının doğru olmadığını belirtti. Dujarric, BM'nin Gazze'deki durumu iyileştirmek için çalıştığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Gazze'ye gelen insani yardım malzemelerini sınır kapısından teslim almadığı yönündeki İsrail iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Dujarric, çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'deki BM insani yardım kuruluşlarının hayatlarını tehlikeye atarak yardımların, açık tek sınır kapısı olan Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim'den teslim almaya devam ettiklerini belirti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada sınır kapısının Gazze tarafındaki 400 tır yükünden fazla yardım malzemesinin BM tarafından teslim alınmadığını ileri sürmüştü.

Danon, "Biz konuşurken, sınırın Gazze tarafına geçen 400'den fazla tır dağıtım için bekliyor. Ama BM, gelip bu yükleri almıyor. Sınır kapılarını açtık. Bu tırlar için güvenli güzergahlar sağladık. Ama BM bir türlü gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Dujarric, Gazze'deki BM personelinin "hiçbir şey yapmadığı" iddialarının yanlış olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Gazze'deki Filistinli meslektaşlarımız büyük bir umutsuzluk içinde yaşıyor ve her ana bir sonraki yemeğin nereden geleceğini merak ediyor. Ne onlar ne de sürekli Gazze'ye giden uluslararası meslektaşlarımızın hiçbir şey yapmadığı doğru değil. Hayatlarını tehlikeye atarak açık olan tek sınır kapısından yardımları almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Dujarric, Gazze tarafında yardımları teslim almanın son derece zor olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, "Süreç söyle işliyor: Gazze'ye sokmak istediğimiz malların listesini sunuyoruz. Ardından İsrailliler hangilerini onaylayacaklarına karar veriyor. Sonra tırlar İsrail tarafından Kerem Şalom'a geliyor. Malların steril tırlarla taşınması gerekiyor. Tabi, bunu sağlamak da zaman alıyor. Mallar ancak bunlar yapıldıktan Filistin tırlarına yüklenebiliyor. Bu malları almaya gidebilmemiz için İsraillilerden izin almamız gerekiyor. Eğer bu malları alamıyorsak, bunun nedeni çaba göstermememiz değil" dedi.

Dujarric, İsrailli yetkililere mevcut durumun gözlemlenebilmesi için uluslararası basının Gazze'ye girmesine izin verme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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