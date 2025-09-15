BM Raportörü Irene Khan: Gazze'deki Gazetecilerin Öldürülmesi Soykırımın Örtbasıdır

Birleşmiş Milletlerin (BM) fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, İsrail tarafından Gazze'deki gazetecilerinin katledilmesinin orada yaşanan "soykırımın örtbas edilmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Khan, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporunu düzenlenen basın toplantısında sundu.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana 252 gazetecinin İsrail tarafından kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirten Khan, "Bu kişiler sahadaki vahşeti, suçları ve soykırımı ifşa etmek için yaptıkları çalışmalar nedeniyle kasıtlı olarak seçilip öldürüldüler. Yani sadece gazetecileri öldürmüyorlar. Burada açıkça hikayeyi öldürmek için bir öldürme girişimi yapılıyor. Bugün Gazze'deki yerel gazeteciler bu katliamın yükünü taşıyorlar çünkü Gazze'de bulunanlar sadece onlar." diye konuştu.

Khan, Gazze'de yaşananların son derece sıra dışı olduğunu kaydederek, BM'ye üye bir devletin, bir çatışma, vahşet, soykırımın ortaya çıkması ve neredeyse 3 yıldır devam eden soykırım için bağımsız uluslararası medyaya erişimi engellediği başka bir durum hatırlamadığını belirtti.

"Gazeteciler, uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivildir"

Gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayan Khan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazeteciler, uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivildir ve bu nedenle diğer siviller gibi korunuyorlar. (Gazze'deki) Gazetecilerin katledilmesi, soykırımın örtbas edilmesidir. Gazze'deki bu yerel gazeteciler şu anda haberin ana kaynağıdır. İsrail ordusu, eğer bu gazeteciler ve dünyaya sızan bilgi bir şekilde durdurulabilirse, yaptıklarının cezasız bir şekilde sürdürmeye devam edebileceklerine inanıyor."

Khan, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında tek bir gazetecinin öldürülmesinin bağımsız bir şekilde soruşturulmasına izin vermediğinin de altını çizdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta 14 gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatan Khan, "Hem süre hem de sayı olarak Gazze'deki diğer gazeteci kayıplarının ne kadar korkunç olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.