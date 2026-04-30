BM Özel Raportörü, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını "sınır tanımayan apartheid" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısını "sınır tanımayan apartheid" şeklinde niteledi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırısına tepki gösterdi.

BM Filistin Özel Raportörü, "İsrail'in Yunanistan/Avrupa açıklarındaki uluslararası sularda teknelere saldırmasına ve onları ele geçirmesine nasıl izin verilebilir? Apartheid İsrail'i ve soykırımcı liderlerini düşününce, bu durum Avrupa'da şok etkisi yaratmalı." ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail saldırısına "sınır tanımayan apartheid" benzetmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
