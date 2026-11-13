Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BM özel raportörü Avustralya'yı yerli haklarında ulusal standart belirlemeye çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü Albert Barume, Avustralya'yı yerli haklarındaki 'utanç verici' duruma karşı harekete geçmeye ve ulusal asgari standartlar belirlemeye çağırdı. Barume, standartlar olmadan bu hakların eyaletlerce kolayca göz ardı edilebildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü Albert Barume, Avustralya'ya, yerli halkların haklarının "utanç verici" durumu konusunda harekete geçmesi ve bu haklara ilişkin ulusal asgari standartlar belirlemesi çağrısında bulundu.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'ya yaptığı iki haftalık ziyaretin son gününde Sydney kentinde basına konuşan Barume, yerli halkların haklarının mevcut durumunu Avustralya'nın uluslararası itibarı açısından "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bu haklara ilişkin harekete geçilmesi çağrısı yapan Barume, "Yerli halkların haklarının eyaletlerin ve bölgelerin elinde güvende olmadığına inanıyorum." dedi.

Barume, ziyareti sonucunda ulaştığı ön bulgulara göre, Avustralya'yı BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi ile uyumlu, yerli haklarına ilişkin ulusal asgari standartlar getirmeye çağırdı.

Bu standartlar olmadan Avustralya'nın insan hakları yükümlülüklerinin eyaletler ve bölgeler tarafından kolayca göz ardı edilebildiğini belirten Barume, "Bu, söz konusu hakların aslında güvence altına alınmamış ve sanki isteğe bağlıymış gibi olduğu anlamına gelir. İnsan hakları isteğe bağlı olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland'ın bir sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin Barume'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor12

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Fatma Şahin, 'Savaş çıkacak' diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı

Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek yaklaşan tehlikeyi anlattı
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi11

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu33

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu