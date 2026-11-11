BM, Nijerya'nın kuzeyinden bu yıl 64 bin kişinin Nijer'e sığındığını bildirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Nijerya'nın kuzeyinde artan güvenlik sorunları nedeniyle bu yıl yaklaşık 64 bin kişinin komşu ülke Nijer'e sığındığını bildirdi.

UNHCR'den yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde terör saldırıları, silahlı çete faaliyetleri ve çiftçi-hayvancı çatışmalarının milyonlarca kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Ülkede 2026'nın başından bu yana artan güvenlik sorunları nedeniyle 64 bin kişinin komşu ülke Nijer'e sığındığı kaydedilen açıklamada, aynı dönemde yüzlerce Nijeryalının Benin'e geçtiği ve artan mülteci sayısının ev sahibi ülkeler üzerindeki insani baskıyı artırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Nijer'in 2026 öncesinde 327 bin 500'ü Nijeryalı olmak üzere 500 binden fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığı aktarılarak, ekim ayında yaklaşık 1200 kişinin Diffa, 3 bin 400 kişinin ise Tahoua bölgesine geçtiği ifade edildi.

Ülkenin Diffa bölgesinde güvenlik sorunlarının yanı sıra kuraklık ve düzensiz yağışların da yaşam koşullarını ağırlaştırdığı belirtilen açıklamada, bölgedeki yaklaşık 1000 köyün 700'ünde tahıl üretiminin yetersiz kalmasının beklendiği ve otlak alanlarının yüzde 70'inin kaybedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni gelen mültecilerin gıda, temiz su, barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı ve çocukların eğitim imkanlarının da sınırlı olduğu vurgulandı.

UNHCR, Nijer, Nijerya ve Benin'deki insani yardım çalışmalarını genişletmek için uluslararası toplumdan 11,4 milyon dolar destek talep etti.

UNHCR yetkilisi Dominique Hyde, ek kaynak sağlanmaması halinde binlerce savunmasız ailenin temel yardım ve koruma hizmetlerinden mahrum kalabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA