BM, Libya Misyonunun Süresini 2026'ya Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

Uzatma kararı, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oylamayla alındı.

Taslağını İngiltere'nin hazırladığı uzatma kararı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edilerek UNSMIL'in görev süresi 1 yıl uzatıldı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, burada yaptığı konuşmada, kararın kabulünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu yetki, Libya halkının hak ettiği barış, istikrar ve demokratik yönetime ulaşmasına destek olmada önemli bir rol oynuyor." dedi.

UNSMIL, Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyince 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Misyon, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütüyor.