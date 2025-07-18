BM, Libya'da Kayıp Milletvekili İçin Soruşturma Talep Etti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) 6 yıl önce Bingazi'deki evinden kaçırılan ve hala haber alınamayan Libyalı kadın milletvekili Siham Sergeva'nın kaybolması ile ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün itibarıyla Sergeva'nın evine silahlı kişilerce baskın düzenlenerek kaçırılmasının üzerinden 6 yıl geçtiği belirtildi.

Sergeva'nın akıbetinin belirsizliğini koruduğu ve kaybolmasından hala sorumlu tutulan hiç kimse olmadığı kaydedilen açıklamada, Libyalı kadın milletvekilinin kaybolmasıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Mayıs 2024'ten beri kayıp olan Milletvekili İbrahim ed-Dırisi dahil ülke genelinde çok sayıda kişinin kayıp olduğu hatırlatıldı.

Dırisi'nin kaybolmasıyla ilgili henüz ciddi bir soruşturma başlatılmadığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trablus'ta yakın zamanda keşfedilen toplu mezarlar, bu ihlallerin sistematik niteliğini ve kapsamını gözler önüne seriyor. Trablus'ta kaybolan bazı kişilerin, daha önce İstikrarı Destekleme Biriminin (12 Mayıs'ta tasfiye edilen milis grup) kontrolündeki tesislerde bulunan cesetler olduğu tespit edildi.

Bu zorla kaybetmeler, güvenlik güçlerinin Libya genelindeki muhalif sesleri susturma çabalarını yansıtıyor."

Açıklamada ayrıca, Libyalı yetkililerin, keyfi gözaltı, kaçırma, işkence, zorla kaybetme gibi uygulamaların derhal sona erdirilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesini sağlamaları gerektiği vurgulandı.