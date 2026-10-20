BM Komiseri Türk, protestoların insan hakları endişelerini artırdığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Arnavutluk, Belçika, Fransa, İtalya ve Portekiz'de yaşanan kitlesel protestoların insan hakları endişelerini artırdığını bildirerek, "Ülkeler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin yasal, gerekli ve orantılı kalmasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Türk, Avrupa'da devam eden protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Arnavutluk, Belçika, Fransa, İtalya ve Portekiz'de yaşanan kitlesel protestolar insan hakları endişelerini artırıyor." diyen Türk, tüm şiddet eylemlerini kınadı.

Türk, ilgili tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve daha fazla şiddeti önlemeye çağırdı.

İlerlemenin en iyi ve tek yolunun kapsayıcı ve güvenli bir diyalog olduğunun altını çizen Türk, "İnsanların barışçıl bir şekilde protesto etme ve seslerini duyurma hakkı vardır. Devletler bu hakları kolaylaştırmalı. Protestoları istismar ederek kamu ve özel mülkiyete karşı şiddet ve vandalizm eylemleri gerçekleştirenleri kınıyorum. Bunların her biri tek tek sorumlu tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, protestoculara, özellikle çocuklara karşı gereksiz ve aşırı güç kullanımına ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu kaydederek, "Ülkeler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin yasal, gerekli ve orantılı kalmasını sağlamalı. Hukuka aykırı güç kullanımı iddiaları, hesap verebilirlik ve mağdurlar için etkili çözüm yolları ile birlikte, derhal, etkili ve bağımsız bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin olayları soruşturmak ve gerilimleri azaltmak için attığı bazı adımları not ettiğini kaydeden Türk, ülkeleri, protestocularla, özellikle gençlerle, anlamlı, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalog kurmaya, eğitim, kamu hizmetleri, konut, artan yaşam maliyeti ve eşitsizlik konularındaki meşru ve temel insan hakları endişelerini gidermek için somut adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak: AA