Haberler

BM: Lübnan'da 412 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırıları sonucu 412 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Mart ayından bu yana 741 bin kişi geri dönse de çatışmalar nedeniyle dönüş yavaşladı ve insani kriz devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından ötürü "412 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonuçlarına dair açıklama yapan Haq, Lübnan'da hala "yerinden edilmiş 412 binden fazla kişinin bulunduğunu" bildirdi.

Haq, "Mart ayı başlarında çatışmaların tırmanmasından bu yana 741 binden fazla kişi kendi bölgelerine geri döndü. Yaklaşık 30 bin kişinin hala toplu barınma merkezlerinde yaşadığı durum da dahil ülke genelinde 412 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Süregelen çatışmalar nedeniyle insanların eve dönüşünün yavaşladığına işaret eden Haq, "Çatışmaların şiddeti azalmış olsa da durum sivilleri etkilemeye ve toparlanma çabalarını sekteye uğratmaya devam ediyor." dedi.

Haq, ülkede yerinden edilmiş ve geri dönen pek çok ailenin "konut, faturalar ve kaybedilen geçim kaynaklarıyla ilgili" sorunlarla mücadele ederken, mali sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini aktardı.

BM ve ortak kuruluşların, sivillerin korunması ve çatışmadan etkilenmeye devam edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz insani destek sağlanması yönündeki çağrısını hatırlatan Haq, Lübnan'daki acil durum yardım çağrısı kapsamında ihtiyaç duyulan fona yapılan yardımların, belirlenen rakamın henüz yüzde 45'ine ulaşmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray'dan beklenen açıklama!
Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Tedesco'nun hedefindeki milli yıldız ortaya çıktı

İşte Hedefindeki milli oyuncu! Satın alıp takımının yıldızı yapacak
Ukraynalı sporcu Türkçe şarkı eşliğinde barfiks çubuğunda dans etti

Ukraynalı sporcu Türkçe şarkıyla barfiks çubuğunda şov yaptı
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Bahis yazışmaları da ortaya çıktı! İşte Levent'in "bastığı" o takımlar
Talisca'ya üst üste talipler

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Taraftar bir tane istiyordu, iki tane çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı