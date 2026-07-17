BM: Lübnan'da 412 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırısından ötürü "412 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonuçlarına dair açıklama yapan Haq, Lübnan'da hala "yerinden edilmiş 412 binden fazla kişinin bulunduğunu" bildirdi.

Haq, "Mart ayı başlarında çatışmaların tırmanmasından bu yana 741 binden fazla kişi kendi bölgelerine geri döndü. Yaklaşık 30 bin kişinin hala toplu barınma merkezlerinde yaşadığı durum da dahil ülke genelinde 412 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Süregelen çatışmalar nedeniyle insanların eve dönüşünün yavaşladığına işaret eden Haq, "Çatışmaların şiddeti azalmış olsa da durum sivilleri etkilemeye ve toparlanma çabalarını sekteye uğratmaya devam ediyor." dedi.

Haq, ülkede yerinden edilmiş ve geri dönen pek çok ailenin "konut, faturalar ve kaybedilen geçim kaynaklarıyla ilgili" sorunlarla mücadele ederken, mali sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini aktardı.

BM ve ortak kuruluşların, sivillerin korunması ve çatışmadan etkilenmeye devam edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz insani destek sağlanması yönündeki çağrısını hatırlatan Haq, Lübnan'daki acil durum yardım çağrısı kapsamında ihtiyaç duyulan fona yapılan yardımların, belirlenen rakamın henüz yüzde 45'ine ulaşmadığını kaydetti.