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BM, İsrail'in dün kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını bildirdi

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BM, İsrail'in İran gerginliği nedeniyle kapattığı Gazze'ye açılan tek geçiş noktası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı bugün tekrar açtığını duyurdu. BM Sözcüsü, insani yardımların bürokratik engellere rağmen devam ettiğini ancak ihtiyaçların hala çok büyük olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in İran ile başlayan gerginliği neden göstererek, Gazze'ye açılan tek geçiş noktası olan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı dün kapatmasının ardından bugün tekrar açtığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik saldırılara İran'ın karşılık vermesiyle başlayan gerginliği neden göstererek kapattığı Gazze'ye insani yardımlar için geçiş noktası Kerem Ebu Salim'i bugün tekrar açtığını aktaran Haq, bu sınır kapısının şu an Gazze'ye onaylı kargoların girişine izin verilen tek geçiş noktası olduğuna dikkati çekti.

Haq, BM ve insani yardım ortaklarının, bürokratik engellere ve fon yetersizliklerine rağmen Gazze'deki savunmasız insanlara ulaşmaya çalıştığını vurgulayarak, "Tüm çabalara rağmen ihtiyaçlar hala çok büyük. On binlerce aile aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor, diğerleri ise açık havada veya hasarlı binalarda uyumaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de ailelerin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığına işaret eden Haq, yardım kuruluşları martta günde 1,5 milyon öğün yemek sağlarken, bunun mayıs sonunda 678 bin öğüne düştüğünün altını çizdi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıklamış, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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