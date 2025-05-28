BM, İsrail'in Gazze'deki Yardım Faaliyetlerini Engellediğini Açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, BM yardım ekiplerinin Gazze'deki yardım dağıtma faaliyetlerini engellemeye devam ettiğini ve "işini kesinlikle kolaylaştırmadığını" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuka göre "işgalci bir güç" olarak Gazze'ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımlara izin vermek ve yardımları kolaylaştırmak zorunda olduğunu söyleyen Dujarric, "Bu (yardım) geçişlere ve engelsiz erişime ihtiyacımız var ancak İsrailli yetkililer, Gazze içindeki insani yardım hareketlerini koordine etme girişimlerimizi reddetmeye devam ediyor. Bugün, genel olarak BM'ye ait 6 koordineli hareketin tamamı reddedildi." diye konuştu.

İsrailli yetkililerin dile getirdiği, "Gazze'ye güvenli rota sağlanmasına rağmen BM'nin kullanmadığı" şeklindeki iddiaların sorulması üzerine Dujarric, "Bu iddiaları açıklığa kavuşturmanın bir yolu, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin verilmesi olurdu, böylece olayları kendi gözlerinizle görebilirdiniz." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM yardım ekiplerinin İsrail'in engellemelerine rağmen hayatlarını riske atarak çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, İsrail'in BM'ye tavrı konusundaki bir soruya, "Motivasyonlarının ne olduğunu onlara sormalısınız ama size şunu söyleyebilirim ki, işimizi kesinlikle kolaylaştırmıyorlar." dedi.

İsrail'in ABD ile koordinasyon içinde yardımları kendi güdümünde dağıtmak için kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı ile BM'nin çalışıp çalışmayacağı sorusuna da Dujarric, Gazze'de insani ilkeler konusunda taviz vermeyeceklerini ve bunlara uymayan operasyonlara da katılmayacaklarını belirtti.

Dujarric, AA muhabirinin, ABD ile Hamas arasında uzlaşmaya varıldığı belirtilen ateşkes anlaşması taslağı konusundaki sorusuna da BM'nin görüşmelere dahil olmadığı ancak Genel Sekreter'in taraflarla yakın temas halinde gelişmeleri takip ettiği yanıtını verdi.