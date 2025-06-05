BM: İsrail, Gazze'de 640 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti

BM: İsrail, Gazze'de 640 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti
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Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze'deki 35 yerinden etme emri verdiğini ve bu durumda 640 binden fazla kişinin yerinden edilerek kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Duyurulan rakam, Gazze'deki her üç Filistinliden birine tekabül ediyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, mart ayından bu yana Gazze'de 35 yerinden etme emri verdiğini ve 640 binden fazla kişiyi bulundukları yerden kaçmaya zorladığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun Gazze içinde zorla yer değiştirme emri vermeye devam ettiğini belirten Dujarric, en son Gazze Şeridi'nin üçte birini temsil eden Kuzey Gazze, Gazze ve Deyr el-Belah bölgelerindeki 54 mahalle için yer değiştirme emri yayımlandığını söyledi.

Dujarric, "Mart ayında düşmanlıkların yeniden tırmanmasından bu yana İsrail ordusu (Gazze'de) 35 yerinden etme emri verdi ve 640 binden fazla insanı kaçmaya zorladı. Bu rakam, Gazze'deki her üç Filistinliden neredeyse birine tekabül ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Gazze'de sağlık tesislerine yönelik İsrail saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, Gazze kentindeki hastane saldırısında en az 3 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, "Her zaman vurguladığımız gibi, siviller ve sağlık çalışanları her zaman korunmalıdır." dedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalamış, saldırıda Semir er-Rufai, Süleyman Hüccac, İsmail Bedh ve Ahmed Kalça isimli 4 gazeteci hayatını kaybetmiş, bazı gazeteciler de yaralanmıştı.

4 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 225'e yükseldi.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "gerçeklerin dünyaya duyurulmaması adına gözdağı vermek amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını" belirtiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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