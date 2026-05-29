BM: İsrail, cinsel şiddeti önlemek için çaba gösterdiğine dair hiçbir kanıt sunmadı

BM, İsrail'in cinsel şiddet suçları nedeniyle kara listeye alınmasının ardından önleyici tedbirler konusunda hiçbir somut adım atmadığını bildirdi. BM yetkilisi Pramila Patten, İsrail'in bu konuda en ufak bir kanıt bile sunmadığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in cinsel şiddet suçları nedeniyle kara listeye alınmasının ardından cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair "en küçük" bir kanıt bile sunmadığını bildirdi.

İsrail'i ilk kez kara listeye alan raporun yazarı BM yetkilisi Pramila Patten, BM'de düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in açıklamalarına yanıt verdi.

Patten, İsrail'in cinsel şiddet suçlarına ilişkin tutumunu değerlendirdiği brifingde, Tel Aviv'in bu konuda hiçbir somut adım atmadığını vurguladı.

Patten, "İsrail hükümetinin önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin aldığı tedbirler hakkında en ufak bir bilgi dahi almadım." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuyla ilgili 11 Ağustos'ta İsrail'e gönderdiği mektuba atıf yapan Patten, bu sürenin ardından İsrail'in ne tür adımlar attığını dikkatle incelediklerini ve somut hiçbir adıma rastlamadıklarını dile getirdi.

BM yetkilisi, İsrail yönetiminin cinsel şiddet suçlarını önlemeye yönelik olası tedbirleri konusunda da hiçbir talebine cevap vermediğini sözlerine ekledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, önceki günkü açıklamasında, BM'nin, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıklamıştı.

İsrail yönetimi de karara tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
