Haberler

BM: İsrail, Batı Şeria'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olayların detaylarını basın toplantısında açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporlarını paylaşan Haq, mayıs ayının ilk haftasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Haq, "Geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde, İsrail ordusunun baskınları ve koruma altındaki Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, bölgenin asli unsuru Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırganlıklarını aralıksız sürdürüyor.

En son Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Şuyuka beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin ağır yaraladığı Filistinli bir baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra katil oldu
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti