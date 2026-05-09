BM: İsrail, Batı Şeria'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporlarını paylaşan Haq, mayıs ayının ilk haftasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Haq, "Geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde, İsrail ordusunun baskınları ve koruma altındaki Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, bölgenin asli unsuru Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırganlıklarını aralıksız sürdürüyor.

En son Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Şuyuka beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin ağır yaraladığı Filistinli bir baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.